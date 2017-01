M5S, iniziata la votazione online per la ratifica del codice etico

Roma, 3 gen. (askanews) - E' iniziata alle 10 la votazione online per la ratifica del codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento nelle vicende giudiziarie. Le urne sul sistema Rousseau resteranno aperte fino alle 19 e potranno votare solo gli iscritti entro il primo luglio 2016 con documento certificato.

Le regole, pubblicate ieri sul blog di Beppe Grillo, prevedono che non scatti una sanzione automatica per l'eletto pentastellato che si ritrovi coinvolto in un'indagine. In caso di ricezione di un avviso di garanzia, dovrà avvertire il gestore del sito, Davide Casaleggio, compilando un form online, potrà autosospendersi ma a decidere le sue sorti saranno il garante del movimento, Beppe Grillo, e il collegio dei Probiviri. A Grillo e ai probiviri il codice affida infatti ampi poteri discrezionali a prescindere dalle decisioni dei magistrati. Le regole valgono anche per i componenti delle giunte guidate da un M5S ma non iscritti al Movimento. Per il Pd si tratta di un codice tagliato su misura della sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Grillo vara codice Salva-Raggi come Berlusconi approvò legge Salva-Previti: no automatismi se indagata e iscritti tagliati fuori da decisioni", ha dichiarato ieri il deputato dem Michele Anzaldi.

Gli iscritti M5S sono chiamati a votare anche sul programma Energia del MoVimento 5 Stelle. Il quesito di oggi è: "Sei d'accordo con lo stop di importazione dell'energia nucleare durante l'arco della legislatura di governo del M5S?".