Non siamo contraenti codice etico M5s

Roma, 18 gen. (askanews) - "A seguito della campagna diffamatoria portata avanti in questi mesi, sia dagli organi di stampa che da diversi esponenti politici, attraverso le fake news che davano, in modo palesemente infondato, la Casaleggio Associati quale parte contraente del codice etico del M5S con i candidati o eletti, si precisa che la societa' si riserva di procedere, a tutela della propria immagine, decoro e reputazione lesi dalla suddetta diffamazione, nelle sedi opportune". E' quanto si legge in un post scriptum ad un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo.