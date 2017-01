Roma, 19 gen. (askanews) - Il MoVimento Cinque stelle ha cancellato l'annunciata giornata di mobiitazione in piazza il prossimo 14 gennaio, in occasione della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'Italicum. La mobilitazione è stata annullata in segno di rispetto per l'emergenza drammatica che sta vivendo il Centro Italia per il sisma e il maltempo. Lo si è appreso a margine della riunione M5s sulla comunicazione a Montecitorio a cui partecipa anche il leader pentastellato Beppe Grillo.