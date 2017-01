M5s, bureau Alde boccia a sorpresa accordo con Grillo

Roma, 9 gen. (askanews) - La riunione del bureau del gruppo liberaldemocratico Alde del Parlamento europeo ha deciso, questa sera a Bruxelles, di non accettare l'accordo con il Movimento 5 Stelle per l'ingresso dei 17 eurodeputati grillini nel gruppo, così come aveva previsto una intesa tra Beppe Grillo e il capogruppo liberale Guy Verhofstadt.

Lo riferisce una fonte molto qualificata dell'Alde, secondo cui il voto previsto dalla riunione del gruppo domani non avrà più luogo, in quanto l'opposizione all'accordo con l'M5s emersa da parte delle delegazioni nazionali nella riunione del bureau è sufficiente a far prevedere una bocciatura dell'intesa. L'accordo avrebbe dovuto essere approvato dai due terzi dei 68 membri del gruppo, quindi bastavano 23 membri contrari per bloccarlo.