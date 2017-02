M5s: Boldrini calendarizza nostra proposta su pensioni deputati

Roma, 28 feb. (askanews) - Equiparare le pensioni contributive dei parlamentari a quelle dei cittadini comuni, inserendo i contributi versati nel corso della carica nel percorso previdenziale ordinario. E' questa la proposta che secondo il Movimento 5 stelle può essere realizzata senza una nuova legge ma con una delibera degli uffici di presidenza delle due Camere. Per questo i rappresentanti del M5S sono stati oggi da Pietro Grasso e da Laura Boldrini, rispettivamente presidente del Senato e della Camera, per chiedere che l'iniziativa venga posta all'ordine del giorno degli uffici di presidenza dei due rami del Parlamento. "Quello che gli abbiamo chiesto - si legge in un post sul blog di Beppe Grillo - è di fare il loro dovere: calendarizzare subito la discussione di questa proposta e dopo di che farla votare subito, a quel punto vedremo se i partiti la appoggeranno o no. Laura Boldrini ha garantito che calendarizzerà la proposta la prossima settimana in Ufficio di Presidenza alla Camera. Ci auguriamo che Grasso faccia altrettanto".

"Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, ma stiamo in campana", avverte il Movimento 5 stelle.