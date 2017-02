Lorenzin: vicenda dj Fabo tristissima ma governo non interverrà

Roma, 28 feb. (askanews) - La vicenda di dj Fabo è "tristissima e drammatica" ma il governo italiano non interverrà sull'iter della proposta di legge sul testamento biologico all'esame della Camera. Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, parlando al Quirinale in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare.

"La vicenda di dj Fabo è tristissima e drammatica: esprimo tutta la mia solidarietà umana personale, nei confronti della famiglia, della fidanzata, degli amici", ha detto Lorenzin. "La situazione - ha aggiunto - è complessa e mi rendo conto che c'è tanta sofferenza tra le persone coinvolte e dello stesso Fabo che ha passato momenti drammatici".

"Per il resto - ha concluso Lorenzin - c'è una normativa in Parlamento: le commissioni stanno lavorando secondo me in modo molto sobrio come deve essere in questi casi entrando nel merito dell'articolato della norma. È un lavoro che attiene al Parlamento e sui cui ho preferito finora non intervenire perchè è un lavoro del Parlamento e non del governo". A chi ha insistito chiedendo se l'esecutivo non interverrà sul tema, il ministro ha risposto: "No, non interverrà".