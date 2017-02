Lombardi smentisce e querela:"io fonte polizze Raggi fake news"

Roma, 4 feb. (askanews) - Romberta Lombardi smentisce con forza di essere stata la fonte per Procura di Roma e stampa che ha reso note le polizze vita stipulate da Salvatore Romeo a favore di Virginia Raggi e annuncia querela contro chi ha diffuso quella notizia e quella di una "fantomatica telefonata" ricevuta da Beppe Grillo con diffida a continuare la guerra politica interna agli M5s contro la Sindaca di Roma. "Fake news", le bolla Lombardi via Facebook.

"Non c'è limite - afferma la prima capogruppo parlamentare della storia pentastellata e nemica politica numero uno nel MoVimento di Raggi- alle bufale che ci rifila un certo tipo di stampa. Smentisco pubblicamente e categoricamente quanto riportato oggi in alcune fantasiose ricostruzioni giornalistiche secondo cui sarei stata io "a parlare per prima dell'esistenza delle polizze" fatte da Salvatore Romeo, di cui una indicava come beneficiaria la sindaca di Roma Raggi". Inoltre,"è stato anche riportato che le stesse polizze sarebbero state oggetto del mio interrogatorio e ci sarebbe stata una fantomatica telefonata in cui Beppe Grillo mi accusa di aver fatto arrivare la vicenda ai giornali. Tutto falso. Una nuova fake news".

"Ho già dato mandato al mio avvocato Ervin Rupnik - annuncia ancora la deputata romana- per querelare gli autori di queste falsità che infangano il mio nome e il mio operato a servizio del M5s. Il resto sarà la magistratura a chiarirlo".