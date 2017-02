Lombardi: contro Raggi sessismo primitivo, Libero si dissoci

Roma, 10 feb. (askanews) - "Oggi vedo la prima pagina del quotidiano Libero e rabbrividisco.Non la mostro qui in allegato perché, a differenza di qualcuno, io conservo ancora un senso del pudore. Quello mosso oggi contro Virginia Raggi è un vero e proprio attacco sessista". Lo scrive su Fabec la deputata romana M5s Roberta Lombardi.

"Mi auguro che quanto scritto da Libero - invoca Lombardi- sia preso in esame dall'Ordine dei giornalisti, ma soprattutto mi auguro che tutti i redattori del quotidiano, donne e uomini che siano, prendano le distanze da una posizione che, oltre a ledere qualsivoglia principio deontologico, per l'ennesima volta ci riconsegna un'immagine buia e triste del giornalismo in Italia. Segno di un Paese che ha ancora molto, moltissimo da imparare"..

"Di attacchi così volgari - sottolinea l'antagonista storica di Raggi in M5s- non ne avevo mai letti prima. E' qualcosa di vergognoso, deplorevole, perché un simile attacco offende la dignità di ogni donna. Non è mia consuetudine fare appelli di questo genere, questa volta però si è travalicato il limite. Questo non è giornalismo, qui non siamo di fronte a un semplice calembour, qui ci troviamo davanti a una concezione medievale, anzi che dico primitiva della vita. A una vera e propria ristrettezza mentale, a un sentimento limitato e pavido".