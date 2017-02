Lo Moro: inevitabili nuovi gruppi parlamentari, appoggio a governo

Renzi vuole la scissione, non fa nulla per evitarla

Roma, 20 feb. (askanews) - "Sono ancora capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali al Senato fino a quando eventualmente saranno costituiti i gruppi nuovi e penso che ormai sarà inevitabile". Lo ha detto a Radio Radicale la senatrice del Pd Doris Lo Moro.

"Ieri all'assemblea nazionale mi aspettavo un ascolto da parte del segretario, ascolto che non c'è stato - ha aggiunto Lo Moro - la responsabilità maggiore, se non unica, per il comportamento di ieri è stata di Renzi. Renzi vuole la scissione, se lui non fa nulla per evitarla la responsabilità è la sua e la nostra responsabilità sarà quella di costruire un'altra storia".

La nuova formazione appoggerà il governo Gentiloni? "Penso proprio di sì visto che era una delle richieste che facevamo al Pd", ha risposto Lo Moro.