L.elettorale, nel pomeriggio ad Arcore vertice Fi con Berlusconi

In vista del confronto sulla riforma

Roma, 1 feb. (askanews) - E' previsto per le 16,30- 17 un vertice ad Arcore con Silvio Berlusconi e i big di Forza Italia per fare il punto sulla legge elettorale. A quanto si apprende, è prevista la presenza del comitato istitutito per approfondire il tema e composto da Renato Brunetta, Paolo Romani, Gregorio Fontana, Niccolò Ghedini, Lucio Malan, Roberto Occhiuto e Andrea Orsini.