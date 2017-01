L.elettorale, Gentiloni:rispetto forze politiche,Italia è stabile

Roma, 27 gen. (askanews) - "L'Italia è un paese stabile che lavora in continuità con il governo precedente". Così, al termine del bilaterale con il premier spagnolo Rajoy, il presidente del Consiglio risponde a chi gli chiede se tema instabilità a causa della discussione sulla legge elettorale.

"Io credo - spiega - che il governo debba dire solo due cose: la prima è che noi ci occupiamo dei problemi che riguardano l'attività di governo e guardiamo con rispetto a ciò che faranno le forze politiche con la necessaria sollecitudine necessaria quando si tratta di leggi elettorali. In secondo luogo, in Italia non c'è alcuna instabilità. C'è governo che è passato attraverso una sconfitta elettorale ma che lavora in continuità con il precedente, ne sviluppa le scelte programmatiche, ha la stessa maggioranza, persino è stato accusato di essere troppo simile, cosa che io rivendico".