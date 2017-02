Legge elettorale in commissione dal 9 ma esame dopo Consulta

Roma, 2 feb. (askanews) - La discussione sulla legge elettorale sarà incardinata in commissione Affari costituzionali alla Camera il 9 febbraio. E' quanto è stato stabilito dall'ufficio di presidenza. Si è però anche stabilito che la discussione avrà inizio soltanto dopo aver ascoltato le motivazioni della sentenza della Consulta sull'Italicum.

"Abbiamo chiesto - ha spiegato Emanuele Fiano del Pd - solo l'incardinamento, abbiamo il buon senso di sapere che un lavoro completo si può fare solo con le motivazioni della sentenza e speriamo che la Corte le depositi nei prossimi giorni". Saranno peraltro incardinati tutti i provvedimenti a firma di esponenti Pd in materia elettorale, tra cui c'è sia un testo che chiede il ritorno al Mattarellum, sia il cosiddetto "Lauricellum" che somiglia molto all'Italicum così come "corretto" dalla Corte Il M5s, con Federica Deina, accusa però gli altri partiti di "fare melina". I pentastellati presenteranno la loro proposta di "Legalicum" da estendere anche a palazzo Madama ma con alcune correzioni tra cui: via capilista bloccati, premio di maggioranza su base nazionale anche al Senato, voto di genere.

Forza Italia, che ha firmato insieme ad altri capigruppo la richiesta di evitare "dannose accelerazioni", con Paolo Sisto conferma: "Lavorare inutilmente senza conoscere le motivazioni della Corte non è uno sport che fa bene al Parlamento".