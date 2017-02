Legge elettorale, Di Maio:vogliamo andare a votare col 'Legalicum'

Roma, 12 feb. (askanews) - "Noi vogliamo andare con la legge elettorale che è fuoriuscita dalla sentenza della Consulta: chiamiamolo 'legalicum', visto che va di moda dare un nome a queste leggi elettorali. la prendiamo, la applichiamo anche al Senato e andiamo a votare. Lo ha detto il vicepresidelte della Camera Luigi di Maio che, rispondendo a Lucia Annunziata durante la trasmissione di rai3 In mezz'ora, si è mostrato contrario alla prospettiva di un premio di coalizione nella nuova legge elettorale. "Il Premio di coalizione - ha risposto - non c'è in questa legge. Lo vogliono fare, io lo chiamo premio di ammucchiata. E abbiamo già visto nell'esperienza dei governi Prodi passati, che duravano pochissimo, o di altri governi, che quando si fanno queste ammucchiate, tempo due anni, l'Italia sta peggio e il Governo cade".

Qual è allora la strategie del M5S per andare presto al voto? "Abbiamo detto - ha affermato Di Maio - una cosa molto semplice. Noi non vogliamo rimetterci al tavolo a discutere un'altra legge elettorale. Però nel momento in cui passiamo al Senato la nuova legge elettorale, i capilista bloccati potremmo anche toglierli. E quello che dico è: se non non stravolgiamo tutto l'impianto e ci diamo tempi certi per approvare questa legge elettorale, allora possiamo andare alle elezioni a giugno. Se invece riapriamo il tema Mattarelllum premi di coalizione, penso una cosa: i primi giorni di marzo sono fondamentali per capire se gli altri vogliono veramente fare una legge elettorale o vogliono perdere tempo perchè la legge elettorale è calendarizzata il 27 febbraio alla Camera. Nei primi 3 giorni di marzo si può votare. Se invece lì siamo ancora a discutere di Mattarellum, premi di ammucchiata e sbarramenti è finita e si è capito che questi signori hanno scelto alle elezioni le pensioni, perchè poi questo è uno dei problemi di questa classe politica".