Lavoro, Speranza a Poletti: via i voucher o sfiducia

Roma, 21 dic. (askanews) - "Lettera aperta al ministro Poletti: via i voucher o sfiducia". E' quanto scrive su Twitter Roberto Speranza, esponente della minoranza Pd, rivolgendosi al ministro del Lavoro, in merito alle sue frasi sui giovani all'estero.

"Caro Poletti, le tue parole sui giovani italiani che vivono all'estero sono sinceramente indifendibili. In queste ore hanno provocato sgomento e rabbia dentro la generazione più debole del nostro Paese. Una generazione che purtroppo vede poche prospettive nell'incertezza del futuro e troppe ansie e preoccupazioni nella durezza del presente", scrive Speraza su Huffingtonpost.it.

"Il messaggio di fondo che è arrivato a questi ragazzi è "toglietevi dai piedi". E questo è esattamente il contrario di quello che invece noi dovremmo dirgli. Il nostro messaggio dovrebbe essere tutt'altro: "dateci una mano a cambiare l'Italia, siate protagonisti del futuro di questo nostro Paese, non arrendetevi, non rassegnatevi". Che brutta scivolata! Tu stesso lo hai capito e hai subito chiesto scusa, ammettendo di aver sbagliato. Le opposizioni hanno già presentato una mozione di sfiducia individuale contro di te che sarà discussa alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia", aggiunge Speranza sempre sul suo blog.

"A quel momento non bisogna guardare con paura, ma con coraggio. Col coraggio di chi ha voglia di affrontare di petto la grande questione della precarietà di tanti giovani italiani. Hai visto gli ultimi dati sui voucher. Sono drammatici e contraddicono gli intenti del Jobs act. 121,5 milioni di buoni sono stati venduti nei primi 10 mesi del 2016, per fine anno arriveremo intorno ai 150 milioni. È una nuova forma inaccettabile di precarietà. Dobbiamo essere noi, insieme, governo e parlamento, a porvi subito rimedio. Ti scrivo per chiederti un'iniziativa immediata. In parlamento c'è già un buon testo base firmato da tutto il gruppo Pd in commissione lavoro e di cui è relatrice l'On. Patrizia Maestri. Non si può aspettare un solo giorno in più. Se vuoi dimostrare che quella frase è stato solo un incidente hai una strada maestra per farlo, proprio nella discussione che si terrà sulla tua mozione di sfiducia individuale", continua Speranza su Huffingtonpost.it.

"Io credo che un'esternazione errata possa capitare a tutti. E le scuse sono sicuramente un segno positivo di umiltà. Un ministro si può sfiduciare solo per una frase sbagliata? Alcuni pensano di si. Io non ne sono convinto. Forse è solo propaganda. Ma quello di cui invece sono molto convinto è che il ministro del lavoro non può continuare a non vedere che nel fiume di questa nuova precarietà stiamo perdendo un'intera generazione. E questo si che varrebbe la sfiducia", conclude l'ex presidente dei deputati Pd.