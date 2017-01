La settimana prossima pronta la nuova segreteria del Pd

Roma, 10 gen. (askanews) - Sarà pronta la settimana prossima la nuova segreteria del Pd, a cui sta lavorando il segretario Matteo Renzi, tornato oggi al Nazareno per una serie di incontri. E' quanto si apprende da fonti del Pd, vicine allo stesso ex premier.

La nuova segreteria, spiegano le fonti, sarà "aperta ai territori, con l'ingresso di alcuni sindaci", e si fanno i nomi dei primi cittadini di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e di Ercolano Ciro Buonajuto, ma anche di "esponenti di altre realtà", esponenti di associazioni e della società civile.

Nella nuova segreteria sarà confermato sicuramente il vicesegretario Lorenzo Guerini e dovrebbe entrare il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, ma non con un ruolo "esecutivo", come quello di responsabile dell'organizzazione.

Per quanto riguarda la possibilità dell'azzeramento della presenza dei parlamentari nell'organismo, circolata in questi giorni, "è un'ipotesi, ma non andrà in porto".

Renzi, che sarà a Roma anche domani prima di ripartire per Firenze per festeggiare in famiglia il compleanno, non dovrebbe convocare questa settimana la "vecchia" segreteria, mentre la settimana prossima dovrebbe vedere i segretari regionali del partito per organizzare la mobilitazione nazionale del 21 gennaio e per mettere a punto "alcune iniziative" che saranno annunciate.