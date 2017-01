Jobs act, Speranza (Pd): a legge vigente voto sì ai 2 referendum

Prendiamo atto Consulta, ora spazio per lavoro in Parlamento

Roma, 11 gen. (askanews) - "Prendiamo atto della decisione della Consulta. Ora c'e lo spazio per fare un lavoro in parlamento. Noi chiediamo da tempo un intervento subito sui voucher. A leggi vigenti io voto si a tutti e due". Lo ha detto il leader della minoranza Pd Roberto Speranza, commentando in Transatlantico la decisione della Consulta sui referendum Cgil. Speranza ha anche escluso conseguenze sulla durata del governo. "Non mi pare", ha risposto ai giornalisti.