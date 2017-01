Italicum, il 24 a vaglio Consulta anche premio al primo turno

Roma, 4 gen. (askanews) - La Corte Costituzionale il prossimo 24 gennaio si esprimerà anche sulla legittimità del premio di maggioranza assegnato dall'Italicum al primo turno alla lista che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti. Lo ha reso noto la Consulta in una nota in cui si informa che il presidente Paolo Grossi ha acquisito altre due ordinanze contro la legge elettorale targata Renzi: quella del tribunale di Genova e quella del tribunale di Trieste. Si vanno ad aggiungere ai ricorsi accolti dai tribunali di Messina, Torino e Perugia che hanno posto sotto la lente della Consulta il premio assegnato col ballottaggio, i capilista bloccati, il divieto di alleanze tra primo e secondo turno, le candidature multiple.

"Il presidente della Corte Costituzionale - si legge nella nota - ha firmato oggi il decreto di fissazione per l'udienza pubblica del 24 gennaio delle ordinanze iscritte ai n. 265 e 268 del registro ordinanze 2016, le quali sottopongono all'esame della Corte questioni sulla legge n. 52 del 2015 analoghe a quelle oggetto delle ordinanze già fissate per la medesima udienza. In particolare, entrambi i Tribunali sollevano questioni sul turno di ballottaggio e sull'opzione del candidato capolista eletto in più collegi. Il Tribunale di Genova sottopone alla Corte anche questioni relative all'assegnazione del premio di maggioranza al primo turno e una questione concernente il meccanismo del recupero proporzionale dei voti nella Regione Trentino-Alto Adige. La fissazione è stata disposta alla scadenza dei termini per la eventuale costituzione delle parti. Tali ordinanze sono pervenute in cancelleria della Corte, rispettivamente, il 5 e il 12 dicembre 2016 e sono state pubblicate per saltum nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, del 14 dicembre 2016".