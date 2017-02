Informazione, Gentiloni: giornalismo oggi è controllo democrazia

Roma, 27 feb. (askanews) - "'Articolo 21, liberi di' compie 15 anni e chi tiene al giornalismo e al suo ruolo di controllore della democrazia si stringe a tutta la vostra comunità in un abbraccio ideale". Lo afferma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in un messaggio di auguri all'associazione a difesa della libertà di stampa inviato alla sua presidente Barbara Scaramucci.

"Dopo tante proposte, discussioni e idee - sottolinea ancora il premier- Articolo 21 continua ad essere prezioso e attuale: l'informazione vive una fase di grandi trasformazioni che portano a interrogarci sulla sua funzione nel mondo di oggi e sull'impatto delle nuove tecnologie, come il dibattito sulle fake news testimonia. Per rispondere alle sfide della contemporaneità c'è bisogno, ora più che mai, di luoghi di riflessione e dibattito come la vostra associazione e il suo portale".

Nel ricordare, infine, di essere stato 15 anni fa "fra quanti aderirono con convinzione ed entusiasmo all'idea di Federico Orlando, Sergio Lepri, Beppe Giulietti e tanti altri di lanciare uno spazio per difendere e promuovere i temi del pluralismo e la libertà di informazione partendo dalla forza del messaggio della nostra Costituzione", Gentiloni rivolge "i migliori auguri a tutti gli aderenti ad 'Articolo 21'".