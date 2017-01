Il pre-accordo Grillo-Verhofstadt: l'euro ha tradito le promesse

Roma, 9 gen. (askanews) - Istituzioni europee più trasparenti, lotta al dumping con maggiori protezioni per il mercato comune, maggiore partecipazione dei cittadini anche attraverso strumenti di democrazia diretta, fine della grande coalizione (Ppe-Pse) che ha paralizzato l'Europa: sono questi alcuni dei punti chiave della bozza di accordo fra Beppe Grillo e Guy Verhofstadt, leader del gruppo parlamentare europeo dell'Alde nel quale il Movimento 5 stelle si prepara a confluire.

Il punto più significativo della bozza di intesa siglata il 4 gennaio, però, trattandosi dell'incontro fra gli stellati anti-euro e un gruppo guidato da un europeista finora non certo troppo critico sulle politiche di austerity delle istituzioni Ue riguarda appunto la moneta unica. Se verrà confermato questo testo come punto di intesa definitivo, rappresenterà evidentemente una sorta di linea ufficiale anche per il M5S. "Durante l'ultima decade - si legge nel documento - la moneta unica ha dimostrato di essere stabile e resiliente contro gli shock esterni, ma ha mancato di rafforzare la nostra economia e di realizzare obiettivi di convergenza fra le economie nazionali. L'euro non ha mantenuto la sua promessa. E' giunto il tempo di porre riparo al suo difetto intrinseco".

Secondo il pre-accordo M5s-Alde attorno alla moneta comune va costruito un sistema "che ha bisogno di una nuova governance che va incorporata in strutture trasparenti e democratiche". I due protagonisti dell'accordo condividono anche l'esigenza di una "revisione del modo in cui i bilanci nazionali vengono monitoriati" e di una maggiore valorizzazione degli "investimenti nei servizi pubblici".

