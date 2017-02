Guerini: teniamo il governo fuori dal congresso Pd

Roma, 18 feb. (askanews) - "Il sostegno totale del Pd al Governo Gentiloni c'è dal primo giorno. La scadenza finale della legislatura non è nelle disponibilità né di Renzi, né di Emiliano, né di altri". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini, aggiungendo: "Suggerirei sommessamente a tutti, a partire dagli amici della minoranza, di tenere fuori il Governo dalle diatribe congressuali, per il bene del Paese e del Pd".

"Concentriamoci invece sul nostro congresso. Facciamolo. Quello è il luogo della democrazia interna: chi ha idee non abbia paura di confrontars", conclude Guerini.