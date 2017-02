Non so se D'Alema è regista dell'operazione ma è un protagonista

Roma, 20 feb. (askanews) - "Credo nei miracoli anche se vanno aiutati lavorandoci. Noi ci stiamo lavorando". Lo ha detto il vicesegretario uscente del Pd, Lorenzo Guerini, intervenendo a Porta a porta e affrontando ancora una volta il tema di una possibile scissione all'interno del partito.

Guerini ha ribadito che quello guidato da Gentiloni "è il nostro governo. Noi lo sosteniamo anche perché è in continuità con l'azione del governo Renzi. La scissione però - ha aggiunto - rende più debole il quadro politico anche se mi auguro comunque di no".

Infine una battuta su Massimo D'Alema. "Non so se sia stato il regista dell'operazione - ha rilevato Guerini - ma sicuramente è stato un protagonista della scissione, è entrato in campo per primo".