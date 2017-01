Guerini (Pd):Italicum per Senato se Consulta dà ok a ballottaggio

Roma, 10 gen. (askanews) - "Ricordo che il ballottaggio è la posizione storica del Pd e il cuore dell'Italicum: una bandiera del Pd da sempre. Se la Consulta dovesse decidere di non abolirlo, la nostra proposta di legge elettorale non potrà prescinderne. Ne prenderemmo atto, lavorando per adeguare la legge elettorale del Senato, anche perché una nuova legge non si vara in funzione antiCinque Stelle di cui non abbiamo paura. Cio' detto il confronto tra i partiti può e deve iniziare prima della decisione della Consulta".

Lo ha affermato il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini che, in un'intervista al Quotidiano nazionale, è tornato a legare la durata della legislatura ad una rapida riforma elettorale.

"Il nostro sostegno al governo Gentiloni - ha ribadito il numero due dei dem - è pieno e leale. Detto questo, la valutazione sull'esigenza di andare in tempi rapidi alle urne e' presente nel dibattito politico, e' sentita da cittadini e elettori del Pd. Esauriti alcuni passaggi importanti, come la scrittura di una nuova legge elettorale, e nel pieno rispetto delle prerogative del Capo dello Stato, da qui al voto non credo che manchera' troppo tempo".