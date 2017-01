Roma, 25 gen. (askanews) - Le leggi elettorali per Camera e Senato sono "applicabili", a questo punto il Pd è disponibile a verificare le condizioni per una riforma da approvare in Parlamento, ma non accetterà "meline" e in caso di stallo si potranno tranquillamente usare il Consultellum e l'Italicum corretto dalla Corte costituzionale. Lo dice il vice-segretario Pd Lorenzo Guerini.

"La Corte ha sancito la costituzionalità dell'Italicum. Noi siamo a disposizione, l'abbiamo detto, abbiamo fatto la proposta del Mattarellum. Se non c'è questa disonibilità ci sono due leggi elettorali applicabili, già tendenzialmente omogenee".

"Fino ad adesso - aggiunge Guerini - non abbiamo avuto né risposte di merito, né disponibilità a sedersi a un tavolo. Può darsi che adesso la sentenza della Corte muova qualcuno...". Di sicuro, ha chiarito, "il Pd non ha timore dell'appuntamento con il voto. Ci sono due leggi applicabili, se il Parlamento vuole, senza perdere tempo, senza fare melina, noi ci siamo, abbiamo fatto una proposta. Altrimenti utilizzeremo le leggi uscite dalla Consulta. Chiederemo di verificare la disponibilità politica, fino ad adesso non l'abbiamo avuta".

Guerini commenta anche la richiesta M5s di estendere l'Italicum corretto al Senato: "Colgo con soddisfazione il fatto che M5s che riteneva l'Italicum quasi un colpo di stato oggi vuole estenderlo al Senato".