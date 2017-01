Roma, 21 gen. (askanews) - "Ho molto apprezzato le parole di Romano Prodi sul riformismo e il lavoro che attende il campo progressista". Lo ha dichiarato in una nota Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito democratico.

"Un impegno - ha commentato - che prosegue e trae nuova forza dall'analisi dell'ex presidente della Commissione europea".

"E' per questo, ad esempio, che il Partito democratico - ha detto ancora Guerini - ritiene proprio il Mattarellum lo strumento migliore per corrispondere alla sfida dell'Ulivo, una sfida che noi intendiamo onorare in Parlamento come nel dibattito pubblico, dopo i tre anni di grande lavoro del governo Renzi e a sostegno del governo Gentiloni".