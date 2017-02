Guerini: assurdo legare data primarie Pd a elezioni politiche

Roma, 24 feb. (askanews) - "Mi sembra assurdo collegare la data delle primarie alle elezioni politiche, sia per l'oggettiva mancanza di una legge elettorale compiuta e organica sia perché, come più volte ribadito in tutte le sedi, il PD è la principale forza che sostiene il governo e continuerà a farlo con grande determinazione. Dunque si scelga la data liberi dai retroscena e dai retro pensieri di ogni tipo". Lo chiarisce Lorenzo Guerini, deputato Pd, in una nota.