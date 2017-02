Grillo sul blog:43 successi Raggi-M5s a Roma,ne siamo orgogliosi

Roma, 6 feb. (askanews) - Beppe Grillo difende la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e rivendica con un chilometrico post sul suo blog i risultati positivi dell'amministrazione capitolina a 5 stelle. "Il Movimento 5 stelle - scrive - sta amministrando la città più bella del mondo e siamo orgogliosi di farlo".

"Abbiamo trovato la capitale devastata, ma - sottolinea il leader M5S, che si fa ritrarre in una foto di gruppo accanto a Raggi e ai consiglieri comunali romani - non ci siamo spaventati. Nessuno avrebbe saputo dove mettere le mani, tutti avrebbero avuto paura. Noi ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e, nonostante le difficoltà, stiamo iniziando a cambiare la città. Non sono parole, sono fatti".

"Di seguito trovate i 43 successi più importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di governo. Vi prego - è l'appello di Grillo agli attivisti e ai simpatizzanti 5 stelle - di diffonderli il più possibile sui social e di inviarli ai vostri amici e conoscenti via mail o tramite Whatsapp. Stiamo cambiando il Paese a partire dai comuni che amministriamo. Buona lettura e buona condivisione".

Tra i 43 punti dell'elenco che il M5S rivendica a proprio merito, gli investimenti per i trasporti, l'abbassamento della tassa per i rifiuti, i finanziamenti a favore dei municipi per interventi su strade e mobilità, i tagli alla spesa istituzionale e agli incarichi esterni, la lotta all'abusivismo commerciale e ai posteggiatori abusivi, il Piano freddo, l'apertura dell'area archeologica del Circo Massimo, infine l'ok al bilancio preventivo triennale con due mesi di anticipo sulla scadenza fissata dal Governo, che "consente a Roma Capitale di attingere ai 15 milioni di euro di premialità".