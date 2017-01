Roma, 31 dic. (askanews) - "I rumori" del mondo dell'informazione e delle politica contro il Movimento 5 stelle "non hanno spostato nulla": lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, nel suo "controdiscorso" di fine anno sul blog e sulla sua pagina Facebook. I rumori ai quali ha fatto riferimento erano le voci di cronisti, commentatori ed esponenti politici come Silvio Berlusconi e Giorgio Napolitano che parlavano del M5S e che sono state mixate con il video del suo monologo.

"Il no che passa nel referendum, tutta questa informazione per cambiare la testa degli italiani - ha detto commentando il risultato del referendum - non è riuscita, hanno guardato finalmente la realtà come dicevo da anni: testa in giù e piedi in su, al rovescio e hanno capito qual è la realtà".