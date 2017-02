Grillo: parodia Sanremo per il Pd, è il "DemocraticsKarma"

"Sono disposti a tutto per avere poltrone e pensione"

Roma, 13 feb. (askanews) - Si chiama "DemocraticsKarma", è il commento di Beppe Grillo sulla direzione del Pd in corso a Roma; commento prevalentemente sotto forma di parodia della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, "Occidentali's karma" cantata da Francesco Gabbani, regolarmente citato nel suo post. "La direzione Pd - scrive il leader del Movimento 5 stelle sul suo blog - è uno spettacolo tutto sommato divertente, in continuità con Sanremo: Renzi è Carlo Conti e Orfini la De Filippi. Se non fosse che quella gente lì poi decide anche le sorti del Paese ci sarebbe da ridere e godersela".

"Sono disposti a tutto - è l'accusa di Grillo - pur di avere poltrone e pensione. Anche di rimangiarsi quanto detto dopo il referendum e impedire agli italiani di andare a votare a giugno. La loro scelta è prendere in giro i cittadini, dire una cosa e poi farne un'altra. Gli elettori se non l'hanno capito, lo capiranno presto, quando il Pd saboterà le elezioni a giugno per prendersi la pensione. E alle elezioni tutto gli tornerà indietro. E' il Democratic's Karma, e la scimmia piddina balla. Ohmmm...".

Di seguito il leader stellato si esercita nella parodia, riscrivendo il testo del successo sanremese: "Votare o la pensione (*) il dubbio piddino contemporaneo come l'uomo del privilegio nella tua poltrona d'oro mettiti comodo intellettuali nei talk show, internettologi soci onorari del gruppo dei cazzari anonimi

L'onestà è démodé arresti facili, premier ineletti AAA cercasi (cerca si) pensione a settembre sperasi (spera si) comunque vada una poltrona and singing in the rain

Lezioni di D'Alema c'è Bersani in fila indiana per tutti un'ora d'aria, di gloria Napolitano grida un mantra il segretario inciampa la scimmia piddina balla democratic's karma democratic's karma la scimmia piddina balla democratic's karma".