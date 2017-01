Roma, 18 gen. (askanews) - "Già oggi non c'è più identità lavoro-reddito. E domani il reddito da lavoo scomparirà. Per gestire questo procvesso, dunque, sento sempre più persone autorevoli dire che serve un reddito universale". Lo ha detto Beppe Grillo, intervenendo a conclusione della prima giornata di seminario sul lavoro nel mondo che cambia, organizzato dai gruppi parlamentari M5s a Montecitorio.

"Siamo davanti - ha sottolineato nel suo intervento Grillo- a un cambiamento di mentalità. Tutta la produttività che avremo con la robotica ci porterà a produrre cose sempre più tecnologiche e avanzate ma che non comprerà più nessuno. Io non credo nella formula dell'in5telligenza atificoale. Il nostro deve essere un percorso più intimo. Sono convinto che se allo stesso robot si chiedesse cosa è la prima cosa che andrebbe a cercare la risposta sarebbe: energia. Esattamente come una persona".

"Io -ha sottolineato il leader M5s- ho sei filgi: ho un pò di futuro in casa. Mi sarebbe piaciuto vedere qui, a questo bell'incontro sul lavoro e il futuro, anche un ragazzo di 18 anni per sapere da lui come vive e che idee ha del futuro. Io ho avuto casa da mio padre e anche io ne lascerò una a loro. Era questa la nostra idea di futuro, come quella dei nostri genitori. Invece, però, non è più quella della generazione dei miei figli. Loro non ci pensano mimimamente. Vivono già ora in tutt'altro modo: in orizzontale. Condividono esperienze continuamente in contatto fra loro, viaggiano. E siccome il futuro lo hanno in mano loro, per indirizzarlo bisogna andarselo a prendere. Il futuro va indirizzato nella produzione del servizio, non del bene: non della caldaia ma del calore, non del frigorifero ma del freddo. E la politica deve avere la leva del fisco e dire che tipo di società vogliamo".

"E' bellissimo e sono quasi commosso - ha concluso il suo intervento il leader pentastellato- perchè per la prima volta in questa sede si parla di cose che non sono etichette che nonm hanno più senso come poplusimo, destra e sinistra. Ci si trova invece a parlre di furturo e lavoro, avendo ideee politiche diverse. Io sono un commediante: un comico. Oggi invece,qui, sono invece insieme ad altre persone serie e competenti a trattare finalmente cose molto importanti, anche se questo non è il mio ruolo. Anche se ho sempre trattato le questioni serissime del lavoro e dell'energia: del nostro futuro. Ringrazio dunque di avermi sentito non in chiave comica ma politica.