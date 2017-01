Grillo in Ue lascia l'Ukip, a sospresa si vota sul blog

Roma, 8 gen. (askanews) - A sorpresa Beppe Grillo chiede sul suo blog di votare da subito online per scegliere "se e come dare un futuro al MoVimento 5 Stelle in Europa". Le consultazioni "saranno aperte dalle 10 alle 19 di oggi 8 gennaio e dalle 10 alle 12 di domani 9 gennaio. Partecipate numerosi: dobbiamo scegliere il nostro futuro in Europa".

"I recenti avvenimenti europei, come la Brexit, ci portano a ripensare alla natura del gruppo Efdd. Con lo straordinario successo del Leave, Ukip ha raggiunto il suo obiettivo politico: uscire dall'Unione europea", scrive Grillo.

Le scelte possibili sono tre: confluire nel gruppo politico Alde(Alliance of Liberals and Democrats of Europe), confluire nel raggruppamento dei Non Iscritti, rimanere nel gruppo politico Efdd.

"Gli unici ad aprire il dialogo con noi", spiega Grillo, sono stati gli eurodeputati di Alde (Alliance of Liberals and Democrats of Europe). "Abbiamo fatto un tentativo di dialogo anche con il gruppo dei Verdi, che ha rifiutato la nostra richiesta di confronto. Ci è stato comunicato - spiega - che un eventuale ingresso del MoVimento 5 Stelle nel gruppo dei Verdi avrebbe infatti "sbilanciato" gli equilibri del gruppo stesso".

Alde conta 68 eurodeputati e con la presenza del MoVimento 5 Stelle "diventerebbe la terza forza politica al Parlamento europeo. Questo significa acquisire un peso specifico di notevole importanza nelle scelte che si prendono. Significa in molti casi rappresentare l'ago della bilancia: con il nostro voto potremo fare la differenza e incidere sul risultato di molte decisioni importanti per contrastare l'establishment europeo. Non rinneghiamo le scelte del passato che ci hanno portato dove siamo oggi. Vogliamo affrontare nuove sfide con maggiore determinazione".