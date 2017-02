Grillo: giornalismo killer contro Di Maio su Roma, misura colma

Roma, 14 feb. (askanews) - "Giornalismo killer" contro Luigi Di Maio, "la misura è colma". E' quanto scrive su Twitter Beppe Grillo, linkando un post sul suo blog non firmato e dunque riconducibile allo stesso leader M5s.

"Oggi - si legge sul blog - quattro giornalisti differenti su tre giornali diversi riportano la stessa fake news su Luigi Di Maio. La faccenda è di una gravità inaudita perchè quello che hanno scritto è falso, fuorviante e non verificato: perchè le parziali informazioni in loro possesso sono state pubblicate senza compiere tutte le dovute verifiche al fine di uccidere la reputazione di Di Maio".

Il riferimento di Grillo è alla pubblicazione di un sms che sarebbe stato inviato da Di Maio a Virginia Raggi, in cui, a proposito di Raffale Marra, il vicepresidente della Camera avrebbe scritto: "Non si senta umiliato. E' un servitore dello Stato. Sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla".

"Si tratta di un sms parziale e non verificato, accompagnato da una ricostruzione montata ad arte il cui fine è uccidere la reputazione di Di Maio", si legge nel post, in cui viene pubblicato l'intero testo del messaggio: "Quanto alle ragioni di Marra. Aspettiamo Pignatone. Poi insieme allo staff decidete/decidiamo. Lui non si senta umiliato. È un servitore dello Stato. Sui miei il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla".

"Quindi - sottolinea il post - dal messaggio integrale si capisce che il M5s aveva chiesto di far verificare alla procura le credenziali di Marra; aveva esplicitato il fatto che la decisione non era sua, ma del sindaco con il minidirettorio; aveva evidenziato il fatto che Marra era della Guardia di Finanza, un servitore dello Stato visto che allora nulla era uscito sul suo conto; aveva evidenziato che il M5s fa accertamenti periodici sulle persone che lavorano per i suoi portavoce e che l'importante è non trovare nulla".

Grillo quindi attacca i giornalisti che hanno pubblicato il contenuto dell'sms. "Tutti sono stati segnalati all'Ordine dei giornalisti per le loro balle sulla questione delle polizze. Anzichè chiedere scusa, come sarebbe lecito aspettarsi, schizzano ancora più veleno", scrive, chiedendo poi: "Il killeraggio di Luigi Di Maio, colpevole di avere evidenziato le balle che hanno scritto e continuano a scrivere. La domanda è 'Cui prodest?'. Qual è l'obiettivo? Impedirci di andare al governo? Chi è che ha interesse a mantenere lo status quo a costo di infangare la nostra immagine con la pubblicazione di informazioni parziali e non verificate? Aspettiamo la risposta".

Nel frattempo, conclude, "risparmiateci i vostri tediosi boriosi editoriali, chiedeteci scusa e iniziate a raccontare la verità". Comunque "Di Maio sta preparando richieste di risarcimento danni per centinaia di migliaia di euro. Stampa onesta, se ci sei batti un colpo".