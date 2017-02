Grillo: Gentiloni è telecomandato dalle banche e da Merkel

'Suo governo come il gatto di Schroedinger: esiste e non esiste'

Roma, 9 feb. (askanews) - Quello guidato da Paolo Gentiloni è un governo "telecomandato" dalle banche e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e che, come il gatto di Schroedinger, celebre paradosso della fisica quantistica, contemporaneamente esiste e non esiste. E' la nuova, creativa, trovata di Beppe Grillo per definire il suo avversario politico. In un post forse meno "popolare" del solito come linguaggio, dal titolo "Il governo Schrodinger e la teoria del telecomando invisibile", il fondatore del Movimento 5 stelle spiega: "Nell'infinitamente piccolo diventano possibili delle cose impensabili. Qualcosa può essere e non essere nello stesso momento: proprio come il governo Gentiloni. Un'entità talmente paradossale che rasenta l'impossibilità".

"Basti pensare - scrive - che questo governo esiste in parallelo all'anima di quello che lo ha preceduto. Per capire il nostro governo bisogna avere una notevole capacità di astrazione, pensate al vuoto di orgoglio e amor proprio che esprime l'irrefrenabile desiderio di continuare a fare esattamente quello che stava non-facendo il menomato morale. Renzie ha avuto la sfiducia del Paese, Gentiloni, che viene dopo, dichiara che continuerà così! E' psicologicamente possibile? Devi avere un orgoglio infinitamente piccolo e altrettanto piccolo deve essere il numero delle tue idee. Ma l'onore, quello dove sta? Nessuno può essere infinitamente così d'accordo con un altro da limitarsi a proseguire come una prolunga del primo".

A giudizio di Grillo "esiste una spiegazione: la teoria del telecomando invisibile. Se tu cambi la macchinina, ma al telecomando c'è la stessa persona di prima: ecco spiegato l'arcano. Se a dirgli cosa deve fare continuano a essere le banche che hanno salvato e la Merkel, voilà! Abbiamo un clone in azione. La teoria del telecomando invisibile richiede che Ppdc 0 = alta imprevedibilità)".

