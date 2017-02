Grillo: forza Virginia, giornalisti rispettino privacy Raggi

Roma, 24 feb. (askanews) - "Forza Virginia, giornalisti restate umani". Lo scrive Beppe Grillo su twitter rilanciando un post apparso sul suo blog in cui il Movimento 5 Stelle chiede a stampa e tv di rispettare la privacy della sindaca di Roma che, colta da un malore, si trova al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri.

"#ForzaVirginia! Sei una roccia! Tutto il MoVimento 5 Stelle - sui legge sul blog - ti è vicino in questo momento. Chiediamo ai giornali e alle TV di rispettare la privacy del sindaco di Roma Virginia Raggi, come avvenuto recentemente per il presidente Gentiloni. La morbosità della telecamera fissa del Corriere della Sera davanti l'ingresso dell'ospedale che trasmette da due ore, non aggiunge alcun contenuto informativo. Restate umani".