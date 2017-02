Grillo: disgustoso mercato delle vacche sui capilista bloccati

Roma, 1 feb. (askanews) - La discussione della proposta della nuova legge elettorale "è stata calendarizzata il 27, ma se c'è la volontà politica si può discutere e approvare ancora prima. Perchè aspettare? Per continuare con il mercato delle vacche dei 100 posti da capolista bloccati? Uno spettacolo disgustoso portato avanti da tutti, ma non dal MoVimento 5 Stelle". Lo ha detto Beppe Grillo sul suo blog annunciando che "noi faremo le parlamentarie online per tutti i candidati, non ci sono capibastone che possono promettere posti. Non siamo disposti a sederci al tavolo per dicuscutere di cambiamenti - ha aggiunto - la legge non è perfetta ma questo Parlamento se la modificasse farebbe danni o lo farebbe per far arrivare i parlamentari a maturare la pensione dopo appena quattro anni e mezzo di lavoro".