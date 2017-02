Grillo copre ancora Raggi e salva Di Maio. Ma deve placare M5s

Roma, 3 feb. (askanews) - Alla fine si torna a Beppe Grillo. Dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, solo lui può tentare di placare gli animi in fiamme dei parlamentari del Movimento 5 stelle per lo stillicidio degli scandali, delle rivelazioni, delle ombre che si accumulano sull'amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi. E' al leader stellato (che descrivono riluttante, dopo che è stato costretto ancora una volta a "metterci la faccia" dopo la figuraccia del mancato cambio di gruppo all'Europarlamento) che verrà affidata la difficile missione di ricreare un clima costruttivo con gli eletti del movimento.

Sarà a Roma, "probabilmente entro un paio di settimane", dicono a Montecitorio, per una serie di colloqui con gruppi di parlamentari selezionati in base a criteri tematici in vista della costruzione del programma. Ma è difficile pensare che gli echi della vicenda Campidoglio non lo investano in pieno. E qualcuno spera che il suo impegno personale sia il segno della consapevolezza "che Davide Casaleggio non è il padre e che non può tenere insieme le truppe", osserva un senatore sempre piuttosto defilato dalla discussione pubblica.

"Nel gruppo parlamentare c'è l'inferno", racconta più esplicitamente un'altra fonte parlamentare. E sarebbero "una ventina" gli eletti che nelle ultime discussioni informali hanno preso posizione apertamente contro la gestione dei vertici rispetto alla vicenda Roma e agli ultimi passaggi a vuoto, Europa compresa. Non più dunque una ristretta fronda di personalità un tempo fortissime e legate a doppio filo con Grillo e Casaleggio, come Roberta Lombardi, Roberto Fico, Nicola Morra. "Gente che era abituata a telefonate quotidiane e magari ora si sente abbandonata - osserva tagliente uno dei fedelissimi di Casaleggio - ma non ha senso, Grillo è sempre stato disponibile per tutti". "Il malcontento cresce", ammette un deputato mai troppo schierato negli scontri interni, però un suo collega sostiene che "una cosa è come si parla nei colloqui ristretti, altro sono i toni, molto più prudenti, che sento quando si va in riunione".

Ma se il malcontento cresce e crescono i timori di nuove rivelazioni che possono venire dall'inchiesta della Procura di Roma, perché Grillo e Casaleggio ribadiscono la linea di difesa della sindaca e le consentono di liquidare come "gossip", con un post sul blog, l'attenzione che le viene riservata dai mass media e dagli avversari politici? "Se cade Virginia cado io", è in sostanza la convinzione che Luigi Di Maio, candidato premier in pectore (anche se ancora non formalmente) ha ribadito nelle febbrili consultazioni delle ultime ore, secondo quanto raccontano alcune fonti interne. E siccome al momento la designazione di Di Maio non sembra avere alternative agli occhi dei vertici, Raggi (per ora) resta "coperta" da Grillo. Gli oppositori più in vista però affilano le armi, qualcuno al cronista risponde "aspettiamo" ma la convinzione che alla fine il caso Raggi possa azzoppare il M5S in vista delle politiche sarà l'argomento delle prossime discussioni interne. "Ho delle opinioni su Roma ma non voglio essere sentito sul tema, il gruppo parlamentare non è tutto il M5S: abbiamo un sindaco, un garante (Grillo), non ci serve altro", dice chi resta più allineato con i vertici.

Intanto comincia a serpeggiare il dubbio, per certi versi inquietante per altri consolatorio, che le vicende romane siano dovute a un gruppo di "infiltrati". Ma allora come si rimedia? Niente partito, niente soldi, niente strutture, il mitico web produce questi risultati. "Non abbiamo alcuna idea di come rimediare", confessa un eletto. "E con questo clima, sulle ricandidature - aggiunge - non ci devono pensare solo i vertici: la prossima volta molti di noi potrebbero decidere di tornare alla loro vita precedente, senza garanzie più chiare su come fuinziona davvero il movimento".