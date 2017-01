Grillo ai suoi: nessuna svolta garantista. E fa pace con Mentana

Lombardi: "Nuove regole non sono per Raggi". Ma c'è chi ironizza

Roma, 4 gen. (askanews) - Qual è il vero volto del Movimento 5 stelle? Quello storico, della protesta di piazza, del Vaffa day, della lotta senza quartiere ai partiti ricettacolo di corrotti o quello più moderato, di governo, che amministra - tra mille difficoltà - alcune città importanti e punta a normalizzare la sua presenza istituzionale anche attraverso regole nuove? Continua a far discutere il nuovo "codice etico" approvato ieri dagli attivisti nel voto on line e che non prevede l'esclusione automatica degli indagati dagli incarichi politici e di governo.

Per provare a placare le tensioni interviene nuovamente Beppe Grillo, con un post in mattinata che smentisce l'interpretazione del codice per gli indagati come "svolta garantista". Per Grillo è un "falso. E' un'altra bufala di giornali e tv. Il Movimento 5 stelle - scrive - garantisce ai cittadini che chi tra i suoi eletti non rispetta i principi a cui ha aderito come portavoce viene messo fuori dalla porta. Non aspettiamo il terzo grado di giudizio. Nel Movimento 5 stelle già al primo grado si prevede l'espulsione. Se nel Pd si applicasse lo stesso nostro Codice, non resterebbe quasi più nessuno. Perché non lo fanno?". Intanto l'avvocato Lorenzo Borrè, legale che ha seguito gli 'epurati' del Movimento 5 stelle in occasione delle elezioni comunali di Roma e Napoli, annuncia a Radio Cusano Campus nuove iniziative giudiziarie contro il M5S: "La prossima settimana impugneremo sia il regolamento che le modifiche del non statuto".

Sempre dal suo blog Grillo getta acqua sul fuoco dello scontro apertosi con il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che aveva minacciato querele per il logo della sua testata pubblicato su un post sui giornali "fabbricatori di notizie false". "Si trattava di una denuncia politica per criticare il sistema mediatico nel suo complesso", dice fra l'altro il leader M5S, e Mentana accetta il ramoscello d'ulivo: "So che gli amanti del sangue social vorrebbero che lo scontro andasse avanti fino alle estreme conseguenze", commenta il giornalista, "ma la rettifica (chiamiamola così) del M5S fa obiettivamente venir meno gli estremi per un passo giudiziario".

Il malumore interno resta, però, anche se sotto traccia. Roberta Lombardi, esponente di punta dell'ala "rigorista" del Movimento, si spende in una intervista al Corriere della sera per negare che le nuove regole interne siano state fatte su misura della sindaca di Roma, Virginia Raggi. "E' un codice per il M5S, per tutti i portavoce in ogni istituzione e per chi sarà eletto un domani", garantisce. Non è raro, tuttavia, che dai profili social dei militanti M5S spuntino perplessità di fronte alle nuove norme.

Francesca De Vito, sorella del presidente M5S dell'assemblea capitolina e protagonista della contestazione interna ai primi passi della giunta Raggi, si affida a un componimento in versi, pubblicato su Facebook: "...e piano piano.../se sèmo magnati 'n pezzo/prima il rigore lo tenevi in mano/poi togli 'na colonna sotto er tramezzo./Mbè che je fa...è normale/bisogna pure preparasse ar peggio/se devi governà la Capitale/male che va... finisce cor pareggio", ironizza.