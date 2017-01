Grasso: Piersanti Mattarella speranza Sicilia con 'carte in regola'

Roma, 6 gen. (askanews) - "I più giovani non possono immaginare quale impatto ebbe sugli italiani, e sui siciliani in particolare, la notizia dell'assassinio" di Piersanti Mattarella. "Mattarella rappresentava la speranza di una Sicilia "con le carte in regola", l'inizio di una primavera di riscatto che in quell'uomo competente e onesto vedeva il suo simbolo più carismatico". Lo scrive il presidente del Senato, Pietro Grasso, ricordando su Facebook la figura del presidente della Regione Sicilia nella ricorrenza del suo assassinio.

"Aveva passione, senso di responsabilità e lungimiranza: come tanti siciliani - sottolinea - sacrificò la vita per costruire una Sicilia libera e felice, fiera di vivere senza violenza, paura, sopraffazione e privilegi. Anche per questo, ogni 6 gennaio, torno a Via della Libertà, dove avvenne quell'efferato omicidio. Un evento drammatico e fondamentale nella storia della Sicilia e del nostro Paese - prosegue il presidente del Senato - al quale si lega la mia personale vicenda: quella fu infatti la mia prima grande indagine sulla mafia. Ero un giovane magistrato, e in quella dolorosa occasione conobbi il fratello di Piersanti, il giovane professore universitario Sergio Mattarella. Mai avrei immaginato che, molti anni dopo, sarei diventato presidente del Senato, e che il Parlamento avrebbe eletto proprio lui come nostro Presidente della Repubblica", conclude.