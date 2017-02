Grasso: la legislatura si completi nei termini naturali

Roma, 23 feb. (askanews) - "Pensare al futuro del Paese è il dovere più importante, ma anche più negletto della politica. Per questo nelle ultime settimane ho sostenuto la necessità che la legislatura si completi nei tempi naturali per discutere e approvare in Parlamento i tanti provvedimenti che riguardano la vita quotidiana delle persone e delle imprese, e una legge elettorale omogenea per le due Camere". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso intervenendo al convegno L'Italia e le vie della seta in corso a Palazzo Giustiniani.

"Faccio richiamo al senso di responsabilità di tutte le forze politiche - ha aggiunto il presidnete dle Senato - perché si dia modo al governo di lavorare, anche in vista dei prossimi, impegnativi appuntamenti internazionali, con la serenità necessaria a programmare il lavoro in un orizzonte temporale che porti al 2018. L'atmosfera di incertezza che si respira danneggia non solo il governo, ma soprattutto il Paese e la sua proiezione internazionale".