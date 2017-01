Grasso: deve esserci l'intesa tra i partiti sulla legge elettorale

Roma, 18 gen. (askanews) - Sulla legge elettorale "l'intesa tra i partiti deve esserci, il Parlamento deve pronunciarsi. Sono convinto ci debba essere un testo parlamentare su cui i partiti si confrontino". Lo ha detto il residente del Senato, Pietro Grasso, a margine di un convegno.

"Bisogna sedersi attorno ad un tavolo e trovare le soluzioni che la politica può trovare per ridurre le differenze" tra le leggi elettorali per la Camera e per il Senato, ha proseguito Grasso. "Sono i partiti che devono superare queste differenze. Possono essere modifiche di breve termine o che richiedono più tempo. Che sia in un giorno, in una settimana, nel tempo necessario per trovare una maggioranza condivisa", ha aggiunto la seconda carica dello Stato, che ha posto l'accento sul fatto che "l'omogeneità è funzionale a una maggioranza in una Camera e nell'altra, che sia armonica, che possa consentire la governabilità. E la governabilità è riconosciuta da tutti come un valore da difendere ad ogni costo".

"Quando c'è la volontà politica i tempi si abbattono", ha detto ancora rispondendo a proposito dei tempi necessari per una nuova legge elettorale e per recepire i rilievi che la Consulta ha mosso in proposito. "Intanto si può lavorare su quello che si è già in grado di percepire - ha proseguito -. Naturalmente quando arriveranno le motivazioni sarà tutto più chiaro".