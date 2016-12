Grasso commemora in aula strage Berlino: follia omicida

Roma, 20 dic. (askanews) - L'attentato di ieri a Berlino e l'assassinio dell'ambasciatore russo in Turchia "dimostrano come la follia omicida possa operare secondo dinamiche molto differenti ma tra loro unite dall'obiettivo di calpestare il dialogo tra popoli e religioni diverse in nome del fanatismo e della violenza prevaricatrice". Lo ha detto in aula il presidente del Senato, Pietro Grasso, durante la commemorazione delle vittime della strage al mercatino di Natale a Berlino. "L'Europa torna ad essere colpita dalla barbarie della follia omicida di stampo fondamentalista".

"Tutto questo - ha proseguito Grasso - rappresenta un monito a non deflettere da una rigorosa politica di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici, che deve partire dalla ricerca di soluzioni a quei drammi internazionali da cui il fondamentalismo trae alimento e pretesto".

Con l'attentato di ieri a Berlino "è stata assurdamente funestata" l'atmosfera natalizia, ha sottolineato ancora il presidente del Senato, con "una volontà assassina sulla base di una visione distorta della fede religiosa" che si è scagliata "su persone innocenti al solo scopo di spargere morte, sofferenza e terrore".