Governo, Alfano: non va stroncato per vicenda interna al Pd

Roma, 26 feb. (askanews) - "Questo governo sta facendo cose significative, è sbagliato stroncarlo per una vicenda interna, significherebbe far pagare il conto al Paese. Il peso del Pd non può ricadere sul Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano intervistato a Faccia a Faccia in onda stasera su La7.

L'errore di Matteo Renzi? "Poteva non dimettersi, gli ho detto che avrebbe dovuto difendere lui le sue riforme e cedere il passo avrebbe significato farle difendere da altri" ha spiegato Alfano.