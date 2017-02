Giorno ricordo, Salvini vs Boldrini: negazionisti Foibe a Camera

Roma, 8 feb. (askanews) - "Scandalo: domani in conferenza stampa a Montecitorio, ospite dell'onorevole Serena Pellegrino di Sinistra Italiana, interverrà anche Alessandra Kersevan che ha sostenuto pubblicamente che 'commemorare i morti nelle foibe significa sostanzialmente commemorare rastrellatori fascisti e collaborazionisti del nazismo'. Dov'è la Boldrini sempre pronta a difendere i diritti di tutti? Se n'è accorta che ospiterà alla Camera una negazionista? Noi venerdì, Giorno del Ricordo, saremo a Trieste, in piazza con le persone per bene". Lo ha denunciato in una dichiarazione il segretario della Lega Matteo Salvini, denunciando la conferenza stampa convocata per domani a Montecitorio dalla deputata di Sinistra Italiana dal titolo: "Il giorno del ricordo, l'insufficienza storica e culturale delle parole che lo istituiscono e lo celebrano".