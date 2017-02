Giorno Ricordo Foibe a Montecitorio, esuli e Istituzioni in aula

Roma, 10 feb. (askanews) - Il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell'Esodo Giuliano-Dalmata è stato celebrato oggi nell'aula di Montecitorio, riempita per l'occasione da studenti, insegnanti e rappresentanti delle associazioni degli esuli e dei familiari delle vittime delle Foibe. Una giornata in cui non sono mancati gli interventi delle più alte cariche dello Stato. Nell'aula della Camera ha preso la parola la presidente Laura Boldrini. "Tenere vivo il ricordo e la memoria - ha detto - di quegli eventi è un grande contributo alla pace. Ed è un contributo ai valori di libertà e di democrazia perchè è proprio dei regimi totalitari il disprezzo per la vita umana e per i diritti delle persone".

Al termine del suo intervento è stato letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impeganto a Madrid nel vertice trilaterale Italia-Spagna-Portogallo.

"L'Europa della pace, della democrazia, della libertà, del rispetto delle identità culturali - è stato il richiamo del capo dello Stato- è stata la grande risposta agli orrori del Novecento, dei quali le foibe sono state una drammatica espressione. Un impegno che - a 70 anni dal Trattato di Pace che mise fine alla tragica guerra scatenata dal nazifascismo - non può venire mai meno per abbattere per sempre il fanatismo, padre della barbarie e della crudeltà che si nutrono dell'odio".

Negli stessi minuti il presidente del Senato Pietro Grasso, presente a Montecitorio, ha diffuso il suo messaggio via Facebook. "La tragedia delle foibe, il dramma degli esuli: pagine - ha sottolineato la seconda carica dello Stato- tristissime del nostro passato che sono ancora dolorose, ferite che non possono rimarginarsi completamente. Bisogna approfondire per comprendere le dimensioni dell'orrore che toccò i nostri connazionali; bisogna soprattutto ricordare per dare dignità a chi fu vittima di quelle violenze". Lo scrive il presidente del Senato Pietro GrassIn aula a Montecitorio, dopo Boldrini, ha preso la parola il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

Al termine della manifestazione, la presidente Boldrini e il Sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca, Gabriele Toccafondi, hanno consegnato alle scuole vincitrici la targa del concorso promosso dal Miur e dalle Associazioni degli Esuli "10 febbraio - Nasce la Repubblica italiana senza un confine". Il concorso è rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con la finalità di promuovere l'educazione europea e la cittadinanza attiva, di sollecitare l'approfondimento della storia italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell'area dell'Adriatico orientale. La cerimonia è terminata con l'esecuzione dell'Inno alla gioia, l'inno europeo.