Roma, 29 dic. (askanews) - Il governo di Paolo Gentiloni, che oggi ha raggiunto la sua completezza con la nomina (e il giuramento) dei 41 sottosegretari, oltre la Boschi già operativa, dovrà mettersi al lavoro subito, entro pochi giorni per agire nell'interesse del Paese e portare a conclusione le molte riforme avviate dal governo Renzi. Un governo, quello guidato fino a qualche settimana fa dall'ex sindaco di Firenze, con il quale c'e' una evidente continuità. Cosa che non preoccupare ma anzi deve essere vista come "un valore". E' questo il messaggio che il presidente del Consiglio lancia al Paese parlando questa sera a Palazzo Chigi, al termine del giuramento dei sottosegretari.

Innanzitutto Gentiloni rivolge ai sottosegretari una "raccomandazione: ci vorrà certo tempo per adattarsi al nuovo incarico ma chiedo di ridurre questo adattamento al minismo possibile". Ci sarà sicuramente "qualche giorno di riposo - ha aggiunto - ma poi bisogna essere sul pezzo perché c'è biosgno di un Paese che può contare su governo e istituzioni solide".

"Il nostro compito - ha continuato - è quello di servire il Paese e completare le molte riforme avviate". In questo senso, ha ribadito Gentiloni, "la continuità che la squadra di governo esprime rappresenta un valore perché ci sono stati 2 anni e mezzo-tre in cui è stato fatto un grandissimo lavoro".

Agli italiani, ha detto ancora il premier, "voglio mandare un messaggio di rassicurazione: il governo è nella completezza della formazione e lavorerà nell'interesse esclusivo della Nazione". E il fatto che "ci sia continuità - ha rilevato Gentiloni - ci consentirà di non perdere giorni, di essere subito operativi e non perdere la bussola".