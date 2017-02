Gentiloni:rilanciare Ue anche con diversi livelli di integrazione

Roma, 9 feb. (askanews) - "Come Italia siamo impegnati nel rilanciare l'Unione Europea. Lo faremo a Roma a fine marzo, con l'obiettivo non solo di celebrare i risultati raggiunti nei 60 anni dal Trattato, ma anche di proiettare nei prossimi 10 anni la missione dell'Unione Europea, anche comprendendo al suo interno la necessità di avere livelli diversi di integrazione, come è necessario e da tempo andiamo sostenendo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa a Londra al termine del collloquio con il primo ministro britannico Thersa May.

"L'Europa ha già diversi livelli di integrazione: la moneta, Schengen. Penso sia ragionevole, e da ministro degli Esteri l'ho sostenuto da tre anni, che ci possano essere diversi livelli di integrazione, e penso che possano esserci risposte in positivo che arriveranno dall'incontro di Roma" alla presa di posizione di Angela Merkel