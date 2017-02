Gentiloni:lavoro e Sud sono le sfide più urgenti per il governo

Napoli, 8 feb. (askanews) - "I problemi del lavoro e del Sud sono tra le sfide dell'Italia alle quali questo Governo intende dare risposte con più urgenza". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni in un messaggio inviato ai vescovi di sei regioni del Sud riuniti per due giorni a Napoli per affrontare il tema della disoccupazione giovanile del Meridione