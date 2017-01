Il premier in un tweet: impegno con la magistratura per la verità

Roma, 25 gen. (askanews) - "Un anno dall'orribile uccisione di Giulio Regeni. Vicinanza alla famiglia. Impegno con la magistratura per ottenere #veritapergiulioregeni". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in un tweet pubblicato stamattina, a un anno esatto dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano, ucciso in Egitto.