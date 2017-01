Roma, 22 gen. (askanews) - Il discorso di Trump "l'ho visto distrattamente, eravano alle prese con i problemi di cui abbiamo parlato (l'emergenza terremoto e maltempo, ndr)": così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha commentato l'insediamento del nuovo presidente statunitense, in una intervista a Che tempo che fa su Raitre.

"Non mi aspettavo un discorso diverso", ha aggiunto. "Tuttavia Italia e Stati Uniti... io visito spesso alcuni cimiteri che sono a Nettuno e Anzio in cui si vedono le migliaia di tombe di ragazzi americani o inglesi che hanno perso la vita per liberare l'Italia, non lo dimenticheremo mai".

"Non sarà Trump a modificare queste cose, abbiamo lavorato - ha sottolineato il capo del Governo - con Kennedy e Nixon, Bush e Obama, lavoreremo con Trump. Ma abbiamo valori nei quali ci riconosciamo, per noi il protezionismo non è una soluzione. Gli immigrati devono certamente rispettare regole ma devono essere anche accolti non solo essere respinti. La società aperta è un valore, a Davos il presidente cinese parlava di libero comemrcio e sappiamo che la Cina non è un modello, ma noi abbiamo questi valori e li dobbiamo difendere".