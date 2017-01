"Lavoreremo con Anac e Parlamento. No a strozzature burocratiche"

Roma, 22 gen. (askanews) - Entro "quattro-cinque giorni" il Governo si occuperà di assegnare maggiori poteri a chi gestisce l'emergenza e la ricostruzione. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ospite di Che tempo che fa su Raitre.

"Questa è una emergenza seria, le emergenze sono frequenti per la fragilità del nostro territorio ma qui c'è stata una concatenazione micidiale, una nevicata che non si vedeva da 45 anni e tre scosse di terremoto. Non diamo l'idea che questo livello di emergenze sia normale, è stato un livello eccezionale".

Dopo aver ringraziato chi in questi giorni sta lavorando all'emergenza terremoto aggravata dal maltempo, "un lavoro straordinario di cui io penso dobbiamo essere orgogliosi", ha affermato, il premier ha annunciato l'intenzione di cambiare il nmodo in cui viene affrontata questa fase: "Dobbiamo - ha spiegato - dare ancora più poteri, straordinari, efficaci, a chi si occupa dell'emergenza e della ricostruzione. Protezione civile e commissario straordinario hanno bisogno di ancora più potere perché si è diffuso dopo questo terzo choc un sentimento di disperazione. Dobbiamo essere ancora più veloci e per farlo dobbiamo dare poteri ancora più efficaci e straordinari".

"Adesso, nei prossimi tre o quattro giorni - ha detto Gentiloni - ci concentriamo e lo faremo con l'Anac, con Raffaele Cantone e ovviamente col Parlamento, su quali possano essere i poteri straordinari. Non possiamo permetterci strozzature burocratiche, adesso sappiamo che le popolazioni di quelle regioni hanno paura che questa diventi una sorta di emergenza cronica, daremo un segnale chiaro nei prossimi quattro cinque giorni".