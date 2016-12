Ma non è in discussione tranquillità e capienza nostro intervento

Roma, 29 dic. (askanews) - La vicenda Monte dei Paschi di Siena e della crisi del sistema bancario "non si conclude con quel decreto, sarà un percorso di mesi di dialettica con la vigilanza europea, mi auguro di una dialettica produttiva ed efficace altrimenti la discussione sarà più difficile". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Penso ci sia bisogno anche nell'interesse dell'Ue di una discussione feconda e utile non difficile", ha aggiunto.

"Abbiamo fatto - ha proseguito Gentiloni - il giusto e il necessario: il fatto che si debbano mettere 6.6 e non 4.x è oggetto di discussione con la vigilanza Bce ma non è nulla che metta in qualche modo in discussione la tranquillità, la capienza, la rilevanza del nostro intervento. Faremo quanto in nostro potere perché l'obiettivo principale, la salvaguardia dei risparmiatori, sia al centro di tutto questo percorso. Sento dire 'il governo finanzia le banche': una parte consistente dei cittadini italiani ha un conto corrente in banca ed è nostro dovere tutelare il risparmio ed evitare difficoltà".